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Стивенс: хочу драться с Корейским Зомби следующим

Стивенс: хочу драться с Корейским Зомби следующим
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Джереми Стивенс признался, что хотел бы в следующем поединке встретиться с «Корейским Зомби» Чон Чхан Соном.

«Я хочу следующим драться с Корейским Зомби. Это будет самый захватывающий бой из тех, что можно организовать. Я поздравляю его с быстрой работой! Скоро увидимся!» — написал в своём «твиттере» Джереми Стивенс.

В главном поединке UFC Fight Night 154 корейский боец ММА полулёгкого веса Чон Чхан Сон (14 побед, 5 поражений), более известный по прозвищу Корейский Зомби, выиграл у бразильца Ренато «Мойкано» Карнейро (13 побед, 3 поражения, 1 ничья) нокаутом в первом раунде. За это кореец получил $ 50 тыс. за «выступление вечера».

Решающий эпизод в атаке Сона можно увидеть на официальной странице UFC в «Твиттере».

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