Мазур вышел в 1/8 финала Европейских игр в первом полусреднем весе

В Минске проходит третий день Европейских игр. Сегодня, 23 июня, путёвку в 1/8 финала боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 64 кг Алексей Мазур. Россиянин единогласным решением судей справился с бельгийцем Ибрагима Диалло — все пятеро судей отдали ему победу. Двое судей отдали победу Мазуру со счётом 30:27, один — 30:26, один — 30:24 и ирландский судья поставил счёт 29:28 в пользу Мазура.



В 1/8 финала Алексей встретится с французом Софьяном Умиа.



Напомним, что ранее путёвки в 1/8 финала добыли Имам Хатаев, Глеб Бакши, Харитон Аргба и Иван Верьясов. Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг пробился в четвертьфинал.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.