Бакши вышел в 1/4 финала Европейских игр в среднем весе

В Минске проходит третий день Европейских игр. Сегодня, 23 июня, путёвку в 1/4 финала боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 75 кг Глеб Бакши. Россиянин единогласным решением судей справился с чехом Милошем Бартлем — все пятеро судей отдали ему победу: двое со счётом 30:26 и двое — 30:26.



В 1/4 финала Глеб встретится с украинцем Александром Хижняком.



Напомним, что ранее путёвки в 1/8 финала добыли Имам Хатаев, Глеб Бакши, Харитон Аргба, Алексей Мазур и Иван Верьясов. Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг пробился в четвертьфинал.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.