Корейский Зомби заработал за победу над Мойкано $ 101 тыс.

Победитель главного события турнира UFC Fight Night 154 Корейский Зомби получил за своё участие в турнире $ 101 тыс., сообщает Sports Daily. Его соперник, Ренато Мойкано, заработал за турнир $ 34 тыс. Жаорзиньо Розенстрайк, наряду с Чон Чхан Соном получивший бонус от UFC за «выступление вечера», в общей сложности заработал $ 77,5 тыс.
UFC Fight Night 154. Результаты турнира
Чон Чхан Сон (Корейский Зомби) — Ренато Мойкано Карнейро — победа Корейского Зомби нокаутом в первом раунде.
Рэнди Браун — Брайан Барберен — победа Брауна техническим нокаутом в третьем раунде.
Андре Юэлл — Андерсон Дос Сантос — победа Юэлла единогласным решением судей.
Кевин Холланд — Алессио ди Чирико — победа Холланда единогласным решением судей.
Андреа Ли — Монтанья де ла Роза — победа Ли единогласным решением судей.
- 23 июня 2019
-
23:01
-
21:24
-
20:50
-
20:01
-
18:49
-
17:14
-
17:02
-
15:41
-
14:35
-
13:27
-
13:16
-
12:33
-
12:11
-
10:56
-
09:49
-
09:31
-
08:51
-
08:16
-
07:24
-
07:03
-
01:14
-
00:27
-
00:22
- 22 июня 2019
-
23:43
-
21:35
-
21:00
-
19:01
-
18:00
-
16:11
-
14:12
-
13:01
-
12:44
-
11:18
-
10:33
-
10:28