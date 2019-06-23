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Корейский Зомби заработал за победу над Мойкано $ 101 тыс.

Корейский Зомби заработал за победу над Мойкано $ 101 тыс.
Бокс/ММА / ММА 0

Победитель главного события турнира UFC Fight Night 154 Корейский Зомби получил за своё участие в турнире $ 101 тыс., сообщает Sports Daily. Его соперник, Ренато Мойкано, заработал за турнир $ 34 тыс. Жаорзиньо Розенстрайк, наряду с Чон Чхан Соном получивший бонус от UFC за «выступление вечера», в общей сложности заработал $ 77,5 тыс.

UFC Fight Night 154. Результаты турнира

Чон Чхан Сон (Корейский Зомби) — Ренато Мойкано Карнейро — победа Корейского Зомби нокаутом в первом раунде.
Рэнди Браун — Брайан Барберен — победа Брауна техническим нокаутом в третьем раунде.
Андре Юэлл — Андерсон Дос Сантос — победа Юэлла единогласным решением судей.
Кевин Холланд — Алессио ди Чирико — победа Холланда единогласным решением судей.
Андреа Ли — Монтанья де ла Роза — победа Ли единогласным решением судей.

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