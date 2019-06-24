Украинец Сиренко нокаутировал россиянина Бахтова
Украинский проспект, супертяжеловес Владислав Сиренко одержал свою 12-ю победу в карьере, нокаутировав российского спортсмена Дениса Бахтова. Бой проходил в Южноафриканской Республике, в Претории на арене «Тайм Сквер».
Поединок продлился семь раундов. С первого раунда Сиренко захватил инициативу в поединке, работая с дальней дистанции. Первый точный и ощутимый удар россиянину удалось нанести в пятом раунде, однако на ход встречи это не повлияло.
В седьмом раунде после нескольких точных ударов, нанесённых Сиренко, рефери принял решение остановить бой и присудить победу техническим нокаутом украинскому боксёру. Бахтов не согласился с этим решением.
Для Бахтова это поражение стало 16-м на профессиональном ринге в 55 поединках.
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