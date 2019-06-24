Кормье: знаю, что UFC и Леснар хотели провести наш бой

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье признался, что он был расстроен, узнав об уходе Брока Леснара из организации. Леснар должен был стать соперником Кормье в битве за чемпионский пояс, но Брок в итоге ушёл из ММА и сосредоточился на выступлениях в рестлинг-промоушене WWE. После этого президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что Леснар больше не вернётся в организацию.

«Я был расстроен. Я хотел подраться с Броком. Я знаю его уже очень давно, долгое время я с ним соперничал. Мне он всегда нравился, у нас были отличные моменты после UFC 226, думаю, наш бой бы хорошо продавался.

Но беспокоиться и думать нужно лишь о тех вещах, на которые можешь повлиять.

Я ничего не могу сделать с тем, что он больше не хочет драться. Он закончил карьеру, всё. Знаю, что UFC и Брок хотели провести бой, но всё случилось так, как случилось», — приводит слова Кормье TMZ.