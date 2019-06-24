Найт — о бое Лобова и Малиньяджи: увидел двух бойцов, которые боялись друг друга

Американский боец ММА Джейсон Найт прокомментировал результат боя Артёма Лобова и Поли Малиньяджи, который состоялся в рамках промоушена Bare Knuckle FC. Лобов победил решением судей. Ранее российско-ирландский боец также победил Найта. Джейсон признался, что его разочаровал бой Лобова и Малиньяджи.

«Я увидел двух бойцов, которые будто боялись друг друга. Поли чуть больше боялся, чем Артём. Поли был напуган до смерти! А Артём хотел избежать риска, я не виню его в этом. Когда дерёшься с тем, кто должен быть намного лучше тебя в боксе, стремишься быть осторожным. Лобову нужно было просто победить, что он и сделал.

Поли — слишком мягкий боец, что мы и увидели. Бой был совсем не таким зрелищным, как предыдущий», — цитирует Найта MMA News.