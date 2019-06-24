Хирн: не верю, что Уайлдер снова будет драться с Ортисом
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, поделился мнением о возможном реванше Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса. По мнению Джошуа, этот бой не состоится.
«Я не верю, что Уайлдер будет снова драться с Ортисом. Скорее, он сразу начнёт подготовку к поединку с Фьюри. Тогда победителю придётся встретиться с Диллианом Уайтом. Я вижу такой сценарий.
Не думаю, что Уайлдер пойдёт на риск и встретится с Ортисом. Конечно, для Ортиса это плохая новость, ведь они заставили его отказаться от боя с Джошуа ради этого поединка», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Отметим, что бой Уайлдера и Ортиса должен состояться осенью. Джошуа до конца года должен провести бой-реванш с американцем Энди Руисом.
Хирн назвал возможные даты реванша Джошуа и Руиса
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