Уайт: либо Макгрегор уйдёт навсегда, либо будет выбирать соперников

Президент UFC Дэна Уайт признал, что до сих пор не знает, вернётся ли в октагон бывший чемпион организации ирландский боец Конор Макгрегор. В последний раз Макгрегор дрался на ринге в октябре 2018 года, тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя завязалась массовая драка, оба бойца были дисквалифицированы на длительные сроки. Несмотря на то что Макгрегор отбыл дисквалификацию, ирландец не торопится возвращаться в октагон.

«Мы несколько дней назад разговаривали с Конором, у нас хорошие взаимоотношения. Мы примем его, когда он будет готов вернуться, но пока я не знаю, когда это произойдёт.

Нужно понимать, что Макгрегор добился успеха, он зарабатывает тонны денег, его виски пользуется огромным спросом. Это действительно хороший виски, хоть я не пью виски вообще. И это не реклама.

Конор находится в таком положении, что либо он выберет себе соперника, либо уйдёт из боёв навсегда», — цитирует Уайта Las Vegas Review-Journal.