Малиньяджи назвал свой гонорар за бой с Лобовым

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи рассказал, какой получил гонорар по итогам боя с российско-ирландским бойцом Артёмом Лобовым. Соперники встречались в главном событии турнира Bare Knuckle FC 6 в Тампе. Лобов одержал победу единогласным решением судей.

«За этот бой мне хорошо заплатили. Я смотрел гонорары бойцов за UFC 236. Мой гонорар превосходит любой из них», — сказал Малиньяджи в интервью журналистке Хелен Йи.

На турнире UFC 236 максимальный гонорар составил $ 350 тыс. Его получил Макс Холлоуэй.

Напомним, Малиньяджи и Лобов активно раскручивали бой, устраивая конфликты во время пресс-конференции. Так, Малиньяджи плюнул в Лобова и ударил его микрофоном. После этого Артём заявил, что Поли, скорее всего, ненавидит собственная мать.