Ломаченко саркастически прокомментировал пост Сехудо
Чемпион мира по боксу в лёгком весе украинец Василий Ломаченко прореагировал на недавний пост чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Американский боец намекнул, что хотел бы встретиться с Ломаченко.
«Бывший боец UFC Артём Лобов победил единогласным решением судей бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Как вы думаете, что же тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях с боксёром Василием Ломаченко?» — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».
Следом Ломаченко в комментариях опубликовал две «гифки». Сперва он выложил анимацию со смеющимся собой, а затем ещё опубликовал ролик с соперником после нокдауна.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Сехудо.
Сехудо: Лобов победил Малиньяджи, что же я тогда сделаю с Ломаченко
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