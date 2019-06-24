Верясов и Назиров завершили выступления на Европейских играх в 1/8 финала

В Минске проходит четвёртый день Европейских игр. Сегодня, 24 июня, за путёвку в 1/4 финала боксёрского турнира сражались сразу два россиянина — Бахтовар Назиров в легчайшем весе и Иван Верясов в супертяжёлой весовой категории.
Назиров проиграл единогласным решением судей Артюшу Гомтсяну и завершил свои выступления на Европейских играх. Ивана Верясова также постигла неудача — он решением судей проиграл украинцу Виктору Выхристу.
Напомним, что ранее путёвки в 1/8 финала добыли Имам Хатаев, Харитон Аргба и Алексей Мазур. Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг пробился в четвертьфинал, а Глеб Бакши стал четвертьфиналистом в весовой категории до 75 кг.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.
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