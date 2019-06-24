Кудряков завершил выступление на Европейских играх в 1/8 финала

В Минске проходит четвёртый день Европейских игр. Сегодня, 24 июня, за путёвку в 1/4 финала боксёрского турнира в наилегчайшем весе сражался россиянин Вадим Кудряков. Соперником россиянина был испанский боксёр Габриэль Маскунано Эскобар. По итогам поединка четверо судей отдали победу Эскобару и только один — Кудрякову.



Напомним, что ранее путёвки в 1/8 финала добыли Имам Хатаев, Харитон Аргба и Алексей Мазур. Муслим Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг пробился в четвертьфинал, а Глеб Бакши стал четвертьфиналистом в весовой категории до 75 кг.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.