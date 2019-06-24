UFC не откажется от девушек в октагоне на турнире в Абу-Даби

Девушки, которые демонстрируют зрителям таблички с номерами раундов, будут работать на турнире UFC в Абу-Даби, который состоится 7 сентября. Как правило, форма одежды девушек — купальники либо открытые спортивные комплекты. В связи с тем, что Абу-Даби — мусульманская страна, участие октагон-гёрлз в турнире вызывало вопросы.



«Октагон-гёрлз будут работать на турнире в Абу-Даби», — приводит слова представителя UFC ТАСС.



Напомним, что главным событием турнира UFC в Абу-Даби станет поединок за титул в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом UFC Дастином Порье. Помимо Нурммагомедова, на турнире UFC 242 планируется много выступлений российских спортсменов.