Эмеев: если скажут, что нужно провести бой с Кунченко, — мы подерёмся

Боец UFC Рамазан Эмеев поделился мнением о возможности поединка с соотечественником Алексеем Кунченко.



«С Алексеем мы выступали в М-1 и провели там много боёв, оставили хороший след в этой организации. Если так получится, что наши дороги пересекутся на каком-то турнире и нам придётся встретиться друг с другом, то конечно же мы встретимся и конечно же подерёмся.



Мы выступаем в одной организации, у нас есть контракты, и если нам говорят, что надо друг с другом встретиться, то надо будет встретиться.



В принципе всегда так, и это касается не только меня. Другие ребята — всегда все соглашаются. Когда я ещё в России дрался и давали бой — никто никогда не отказывался. Дают — принимаем, выступаем, выигрываем и идём дальше», — приводит слова Рамазана Эмеева пресс-служба UFC.