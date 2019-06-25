Эмеев: треш-ток – это хорошо, но боец всегда должен оставаться мужчиной
Боец UFC Рамазан Эмеев поделился мнением о треш-токе в смешанных единоборствах. По словам Эмеева, он не против такого явления, но боец в первую очередь должен оставаться мужчиной.
«Сейчас ММА сильно развивается, и все люди хотят видеть не только бои, но и как кто-то разговаривает, болтает и унижает друг друга. Почему-то люди хотят вот такого.
Конечно, если кто-то против меня в таком темпе будет газовать, я не останусь в стороне. Но должно быть достойно. Я считаю, что треш-ток – это хорошо, но боец всегда должен оставаться мужчиной. Он должен показывать хорошие бои и выигрывать достойно, выступая с достойными соперниками. Это самое главное», — приводит слова Рамазана Эмеева официальный сатй UFC.
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