Ковингтон встретится с Лоулером 3 августа

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон проведёт очередной поединок 3 августа. Как сообщил президент организации Дэна Уайт, соперником Ковингтона станет Робби Лоулер. По словам Уайта, сейчас ведётся работа над организацией боя, а сделка близка к завершению.

Сам Ковингтон рассчитывал, что сможет подраться с чемпионом UFC Камару Усманом, но нигериец восстанавливается после проблем с грыжей.

Ковингтон в UFC одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В последний раз он выходил в октагон в июне 2018 тогда, тогда Колби решением судей победил Рафаэля Дос Аньоса.

Лоулер в ММА провёл более 40 боёв, одержав 28 побед при 13 поражениях. При этом Робби потерпел три поражения в четырёх последних поединках.