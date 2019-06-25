Ковингтон встретится с Лоулером 3 августа
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон проведёт очередной поединок 3 августа. Как сообщил президент организации Дэна Уайт, соперником Ковингтона станет Робби Лоулер. По словам Уайта, сейчас ведётся работа над организацией боя, а сделка близка к завершению.
Сам Ковингтон рассчитывал, что сможет подраться с чемпионом UFC Камару Усманом, но нигериец восстанавливается после проблем с грыжей.
Ковингтон в UFC одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В последний раз он выходил в октагон в июне 2018 тогда, тогда Колби решением судей победил Рафаэля Дос Аньоса.
Лоулер в ММА провёл более 40 боёв, одержав 28 побед при 13 поражениях. При этом Робби потерпел три поражения в четырёх последних поединках.
Ковингтон: готов ради фанатов выйти в октагон даже против Хабиба
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