Малиньяджи: судьи в поединке с Лобовым смотрели лишь на кровь

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи прокомментировал поражение в главном событии турнира Bare Knuckle FC 6 от российско-ирландского бойца Артёма Лобова. Малиньяджи заявил, что судьи неверно считали точные попадания.

«Я думаю, что я выбросил больше джебов и точных ударов во второй половине боя, чем в первой. Ирония в том, что судьи посчитали в мою пользу первые два раунда, а затем после третьего раунда они не засчитали мою победу ни в одном из них. Колхозники, в третьем раунде я получил рассечение, и тогда они считали лишь мою кровь.

Я легко переигрывал Лобова, но у меня было рассечение, а судьи смотрели лишь на это, а не на сам поединок. Я думал, что контролирую бой, я был спокоен», — цитирует Малиньяджи Sherdog.

Напомним, американский боксёр уже заявил об уходе из спорта.