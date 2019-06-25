Малиньяджи: судьи в поединке с Лобовым смотрели лишь на кровь

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи прокомментировал поражение в главном событии турнира Bare Knuckle FC 6 от российско-ирландского бойца Артёма Лобова. Малиньяджи заявил, что судьи неверно считали точные попадания.
«Я думаю, что я выбросил больше джебов и точных ударов во второй половине боя, чем в первой. Ирония в том, что судьи посчитали в мою пользу первые два раунда, а затем после третьего раунда они не засчитали мою победу ни в одном из них. Колхозники, в третьем раунде я получил рассечение, и тогда они считали лишь мою кровь.
Я легко переигрывал Лобова, но у меня было рассечение, а судьи смотрели лишь на это, а не на сам поединок. Я думал, что контролирую бой, я был спокоен», — цитирует Малиньяджи Sherdog.
Напомним, американский боксёр уже заявил об уходе из спорта.
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