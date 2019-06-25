Береговая охрана Испании спасла Вл. Кличко и его семью после пожара на яхте

Бывший украинский боксёр Владимир Кличко попал в неприятную ситуацию у берегов Мальорки. Спортсмен отдыхал со своей семьёй на арендованной яхте. На борту возник пожар, который Кличко не сумел потушить собственными силами. В итоге береговой охране Испании пришлось спасать отдыхающих. С яхты они вытащили четырёх человек.
О произошедшем в «Твиттере» рассказал сам Кличко. Украинец призвал всех быть осторожнее.
«Будьте осторожны в своих желаниях! Судьба услышала меня, когда я пожелал немного адреналина. Наше путешествие на яхте в воскресенье ночью завершилось пожаром. В итоге семью и друзей пришлось эвакуировать береговой охране и спасателям. Не волнуйтесь, с нами всё в порядке», — написал в своём «твиттере» Кличко, выложив видео.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Кличко.
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