Лобов рассказал о разговоре с Макгрегором после победы над Малиньяджи

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов прокомментировал победу над бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи в главном событии турнира Bare Knuckle FC 6. Лобов рассказал, что после боя его поздравил бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.
«Для меня бой есть бой, я просто хочу победить вне зависимости от обстоятельств. Но, конечно, здесь было больше личного. Обстоятельства перед боем были особенные, учитывая эмоции и всё происходящее. Поэтому победа важна. Конечно, в моём исполнении бой был не самым лучшим, да и сам поединок не самым зрелищным, но я должен был победить, у меня не было права на поражение.
После боя я говорил с Макгрегором, он сказал, что я хорошо выступил. Я доминировал в поединке, давил. Он сказал, что я хорошо себя проявил и одержал важную победу», — цитирует Лобова MMA Fighting.
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