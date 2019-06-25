Ковингтон: Усман ищет новую травму каждую неделю, постоянно придумывает что-то
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обвинил обладателя титула Камару Усмана в симуляциях травм. По мнению Ковингтона, Усман продолжает избегать его. В настоящее время Усман восстанавливается после очередной операции.
«С Усманом такая ситуация, что он постоянно пытается найти какую-то новую травму, он ищет её каждую неделю. То у него проблемы с грыжей, то с ногой, затем он придумывает что-то ещё. Это Вудли версии 2.0. Он использует всю трюки Вудли.
Фальшивые травмы, попытки получить более лёгких оппонентов. Вот что он делает. Он надеется, что появится другой претендент, а не я. Ведь в бое со мной у него нет шансов. Он не хочет проигрывать, он знает, что я опозорю его», — цитирует Ковингтона MMA News.
Ковингтон встретится с Лоулером 3 августа
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