Ковингтон: Усман ищет новую травму каждую неделю, постоянно придумывает что-то

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обвинил обладателя титула Камару Усмана в симуляциях травм. По мнению Ковингтона, Усман продолжает избегать его. В настоящее время Усман восстанавливается после очередной операции.

«С Усманом такая ситуация, что он постоянно пытается найти какую-то новую травму, он ищет её каждую неделю. То у него проблемы с грыжей, то с ногой, затем он придумывает что-то ещё. Это Вудли версии 2.0. Он использует всю трюки Вудли.

Фальшивые травмы, попытки получить более лёгких оппонентов. Вот что он делает. Он надеется, что появится другой претендент, а не я. Ведь в бое со мной у него нет шансов. Он не хочет проигрывать, он знает, что я опозорю его», — цитирует Ковингтона MMA News.