«Чёрный тигр» Расул Мирзаев возвращается в «клетку» на ACA 99 в Москве

Известный боец российской организации ACA Расул Мирзаев возвращается в «клетку» на турнире ACA 99 27 сентября в Москве. В апреле спортсмен должен был провести бой против бразильца Филипе Фроеса на ACA 95, но был вынужден сняться из-за травмы пальцев руки.
Новым соперником Мирзаева станет соотечественник Шамиль Шахбулатов из Грозного, в активе которого 10 побед при двух поражениях. В своем последнем бою Шахбулатов отправил в нокаут бразильца Делено Лопеза, оформив тем самым заявку на «нокаут года».
33-летний чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзоев выступает в ММА с 2009 года. В активе спортсмена 18 побед и одно поражение. В декабре 2018 Мирзаев успешно вернулся после вынужденного двухлетнего простоя, нокаутировав на ACB 90 бразильца Глеристоне Сантоса. До этого Расул долгое время не мог принимать участие в боях из-за нападения на него в собственной квартире в Москве в 2016 году.
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