Будущий соперник Гассиева получал смертельные угрозы в интернете

27 июля состоится дебют экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева в супертяжёлом дивизионе. Его соперником станет Джои Давейко. Вокруг этого поединка множатся различные слухи.

Так, появилась информация, что известный промоутер Эдди Хирн организовал этот бой, чтобы американец не разглашал подробности работы в тренировочном лагере Энтони Джошуа. После поражения британца от Энди Руиса, ряд СМИ сообщил, что Давейко в ходе спарринг-сессий отправил Джошуа в нокаут, что и послужило причиной слабого выступления Энтони в минувшем поединке.

Прояснить всю эту ситуация решил сам Давейко, решительно опровергнув все спекуляции.

«Послушайте, сейчас говорят много всего обо мне и о ситуации с тренировочным лагерем Джошуа. Люди выдвигают конспирологические теории о том, что Хирн предложил мне бой с Гассиевым, чтобы я молчал. Будто он мне бросил кость или что-то вроде того.

Но дело не в этом, мне предложили бой с Муратом ещё в мае, но потом что-то произошло и всё было перенесено на июль. Я очень уважаю Джошуа и не буду ни о чём рассказывать, никаких разговоров о спаррингах. Я не тот человек. Мне доводилось быть в лагере многих чемпионов и я никогда не говорил о спаррингах. Это боксёрское братство, я никогда не буду это обсуждать. Люди пишут мне в интернете, что я что-то рассказал, но мне даже не хочется говорить об этом. Это раздражает

Из-за всех этих слухов я получал смертельные угрозы в «Инстаграме». Но я не говорю и не говорил о спаррингах. Как бы то ни было, что есть, то есть", — приводит слова Давейко BoxingScene.