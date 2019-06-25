Поветкин не выступит в Саудовской Аравии
Бывший чемпион мира в супретяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин не выступит на турнире в Джидде (Саудовская Аравия), как было анонсировано раньше. Об этом рассказал представитель промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.
«Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле», — приводит слова функционера Р-Спорт.
Главным событием вечера в Джидде будет противостояние экс-чемпиона мира по боксу Амир Хана и Нираджа Гоята из Индии.
Что касается Поветкина, напомним, что предыдущий раз он появлялся на ринге в сентябре 2018 года. Тогда он впервые в карьере проиграл досрочно, уступив в титульном противостоянии Энтони Джошуа.
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