Алду подписал контракт с UFC на 8 поединков

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду подписал новый контракт с промоушеном. 32-летний бразилец планировал завершить карьеру к концу 2019 года, но в конечном счёте принял решение заключить с компанией новое соглашение. Предыдущий поединок, который он провёл с Алексом Волкановским, стал первым по контракту, сообщает MMA Fighting.
Алду является одним из самых ярких бойцов UFC. В прошлом он провёл семь успешных защит титула в полулёгком весе и впервые потерял чемпионский пояс в бою с Конором Макгрегором, проиграв менее чем за 15 секунд. Затем он ненадолго вернул себе чемпионский пояс, однако вскоре проиграл Максу Холлоуэю.
Перед поражением от Волкановского Алду одержал две яркие победы, справившись с Ренато Мойкано и Джереми Стивенсом. На данный момент Жозе располагается на третьем месте в рейтинге.
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