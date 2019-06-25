Гаджимагомедов гарантировал себе медаль на ЕИ, Бакши покинул турнир

В Минске завершился очередной соревновательный день на Европейских играх — 2019. Сегодня, 25 июня, в вечерней части боксёрского турнира выступили ещё несколько россиян.

Так, представительница весовой категории Дарима Сандакова единогласным решением судей победила Патрисию Кабреру из Испании и пробилась в четвертьфинал соревнований, где встретится с Марией Боруцей из Украины.

В четвертьфинале мужского турнира средневес Глеб Бакши проиграл опытному украинцу Александру Хижняку и прекратил борьбу за медали. Удачно сложился день для боксёра первого тяжёлого веса Муслима Гаджимагомедова. Россиянин уверенно победил итальянца Азиза Мухидина и пробился в полуфинал Европейских игр. Таким образом, он гарантировал себе бронзовую медаль. За выход в финал Гаджимагомедов поборется с Тони Филипи из Хорватии.