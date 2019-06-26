Ковалёв: в первом поединке с Альваресом я падал от ударов, как кегли в боулинге

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв в преддверии боя с Энтони Ярдом назвал причины своего поражения от Элейдера Альвареса.
«Считаю, что Ярд опаснее Михалкина и даже Альвареса. Элейдер — не бьющий. Когда я упал в первом поединке с ним, это не был нокаут. Просто я был настолько пуст, что падал от ударов, как кегли от шара в боулинге.
Честно, в том бою я давал себе первые три раунда. Понимал, что если не выиграю в них, то потом шансов уже не будет. Но даже в этих трёх раундах я ничего не смог сделать. В четвёртом раунде я отдал свои последние силы, по-моему, даже удалось болтануть Альвареса. После этого бой закончился. Даже когда я упал, в силу своего характера, не мог сказать «стоп». Но в тот момент мне было абсолютно без разницы, что происходит вокруг меня. Не было никакой энергии, я был пуст», — приводят слова Ковалёва «Известия».
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