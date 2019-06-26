Хирн: Джошуа думает лишь о бое с Руисом

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира британца Энтони Джошуа, прокомментировал слова американо-мексиканского боксёра Энди Руиса. 1 июня Руис нанёс сенсационное поражение Джошуа и завоевал пояса по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Соперникам предстоит провести реванш до конца 2019 года. Руис уже заявил, что обязательно побьёт Джошуа, и назвал его плохим боксёром.

«Руис сказал, что Джошуа придётся убегать от него во время реванша. Но он не сможет этого сделать. Он не может убежать, он всегда боксирует.

Знаю, что Джошуа придётся продемонстрировать свои навыки, хорошо подготовиться с физической и психологической точек зрения, чтобы выиграть этот бой. Но я верю в него. Я верю в его настрой.

Сейчас Джошуа думает лишь о бое с Руисом, а не Фьюри или Уайлдере. С ними мы поговорим после того, как Энтони вернёт свои пояса», — цитирует Хирна Metro.