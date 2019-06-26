Андраде: считаю себя более талантливым, чем Головкин и Альварес
Чемпион WBO в средней весовой категории Деметриус Андраде поделился мнением о лучших боксёрах своего дивизиона. По мнению Андраде, он превосходит мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина.
«Я являюсь чемпионом мира в двух весовых категориях, но этого недостаточно. Много людей по всему миру ещё не видели, на что я способен на самом деле.
Я действительно считаю себя более талантливым, чем Головкин или Альварес. Их промоутеры проделали огромную работу, они очень популярны, но в плане бокса я лучше них», — цитирует Андраде BoxingScene.
Свой очередной бой Андраде проведёт 29 июня. Его соперником станет польский боксёр Мацей Сулецки. Андраде проведёт защиту чемпионского титула по версии WBO.
Третий бой Альвареса с Головкиным под угрозой срыва
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