Андраде: считаю себя более талантливым, чем Головкин и Альварес

Чемпион WBO в средней весовой категории Деметриус Андраде поделился мнением о лучших боксёрах своего дивизиона. По мнению Андраде, он превосходит мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина.

«Я являюсь чемпионом мира в двух весовых категориях, но этого недостаточно. Много людей по всему миру ещё не видели, на что я способен на самом деле.

Я действительно считаю себя более талантливым, чем Головкин или Альварес. Их промоутеры проделали огромную работу, они очень популярны, но в плане бокса я лучше них», — цитирует Андраде BoxingScene.

Свой очередной бой Андраде проведёт 29 июня. Его соперником станет польский боксёр Мацей Сулецки. Андраде проведёт защиту чемпионского титула по версии WBO.