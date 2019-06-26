Малиньяджи показал последствия перелома руки в бое с Лобовым

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи прокомментировал результат боя с Артёмом Лобовым. Поединок проходил по правилам кулачного боя, судьи отдали победу Лобову. Малиньяджи во время боя сломал руку, но смог довести поединок до конца. В социальных сетях Малиньяджи выложил фото распухшей руки.

«Жизнь иногда заключается в том, чтобы быть авантюрным и пробовать что-то новое. Многие думали, что я сошёл с ума, решив попробовать себя в кулачных боях. К сожалению, видимо, я не был рождён с очень крепкими руками, но я всё равно получил важный опыт, который можно вспоминать.

Люди всегда не ждали от меня чего-то особенного. Но я могу с гордостью сказать, что всегда боролся за лучшую жизнь. В жизни бывает много преград, но я стремился их преодолевать. Я перенёс четыре операции на правой руке, но смог добиться большего, чем многие бойцы с двумя рабочими руками.

После двух раундов поединка с Лобовым я знал, что дальше придётся драться одной рукой. Я горд, что продолжил и показал готовность к дальнейшей борьбе.

Моё уважение Лобову, который всегда принимает бой и выкладывается на полную. Ему без разницы дата, место и весовая категория. Я чувствую, что победил, но это не является неуважением к сопернику. Надеюсь, Артём воспользуется импульсом от этого результата и заработает много денег для себя и своей семьи», – написал Малиньяджи в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Малиньяджи.