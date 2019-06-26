Уайт — о назначении Усика претендентом: в боксе много дерьма

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал решение WBO назначить украинца Александра Усика обязательным претендентом на пояс в тяжёлом весе. Уайт остался крайне недоволен тем, что ему не был предоставлен такой шанс.

«Если я буду говорить, что думаю на самом деле, меня могут исключить из рейтинга. Когда я начинаю что-то говорить, мне шлют письма и сообщают, что я не должен говорить такие вещи и относиться неуважительно. При этом им плевать, что они не уважают меня.

К сожалению, в боксе много дерьма. Мы это видим снова и снова.

Всё происходящее — фарс. Усик не подрался с Такамом. Парни в WBO — шутники, но ничего не поделать», — приводит слова Уайта talkSPORT. Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что Уайт ждёт чемпионского боя уже 600 дней.