Агрба вышел в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр
В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 69 кг Харитон Агрба. Россиянин единогласным решением судей справился с молдавским боксёром Василием Белоусом. Все пятеро судей отдали ему победу: трое — со счётом 30:27, один — 29:28 и один — 30:26.
В полуфинале боксёрского турнира Агрба встретится с украинским спортсменом Евгением Барабановым.
Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышел россиянин Муслим Гаджимагомедов.
Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.
- 26 июня 2019
-
17:24
-
16:48
-
15:31
-
14:32
-
13:55
-
13:36
-
13:12
-
12:43
-
11:19
-
10:49
-
10:40
-
09:21
-
06:52
-
00:36
- 25 июня 2019
-
23:30
-
22:46
-
21:45
-
20:37
-
19:38
-
18:41
-
17:49
-
16:51
-
16:43
-
16:15
-
16:03
-
14:56
-
13:51
-
13:12
-
12:33
-
12:24
-
11:19
-
10:22
-
09:50
-
09:04
-
00:33
Партнерский контент