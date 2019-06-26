Агрба вышел в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр

В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 69 кг Харитон Агрба. Россиянин единогласным решением судей справился с молдавским боксёром Василием Белоусом. Все пятеро судей отдали ему победу: трое — со счётом 30:27, один — 29:28 и один — 30:26.



В полуфинале боксёрского турнира Агрба встретится с украинским спортсменом Евгением Барабановым.

Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышел россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.