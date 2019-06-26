МОК: вместо АИБА может быть создана другая организация

Член исполкома МОК Ненад Лалович не исключает возможности того, что вместо Международной ассоциации бокса (АИБА) будет создана другая организация. Ранее МОК принял решение лишить Международную ассоциацию бокса (АИБА) статуса признания. Теперь восстановление статуса АИБА может произойти только после Олимпийских игр 2020 года, которые будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа.



«Наиболее важным решением я считаю принятие новой конституции АИБА, которая бы всеми уважалась. Возможно ли, что национальные федерации создадут новую международную федерацию? Такая возможность тоже существует, но тогда им потребуется ещё больше времени, я не уверен, что они успеют к следующим Олимпийским играм в 2024 году. Если они не отреагируют сейчас, то после уже будет поздно.



Может ли АИБА стать банкротом? В такой ситуации это тоже возможно, но выправить ситуацию возможно. Для этого необходимо начать с принятия новой конституции», — приводит слова Ненада Лаловича ТАСС.