Садирова вышла в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр в среднем весе

В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыла представительница России в весовой категории до 75 кг Дарима Садирова. Россиянка справилась с украинской спортсменкой Марией Боруцей. Все пятеро судей отдали ей победу: двое — со счётом 30:27, один — 30:26 и один — 30:25.



В полуфинале боксёрского турнира Сандакова встретится с британской спортсменкой Лорен Прайс.



Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышли россияне Муслим Гаджимагомедов и Харитон Агрба в мужской части соревнований и Светлана Солянова и Анастасия Белякова — в женской.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.