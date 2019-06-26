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Садирова вышла в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр в среднем весе

Садирова вышла в полуфинал боксёрского турнира Европейских игр в среднем весе
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыла представительница России в весовой категории до 75 кг Дарима Садирова. Россиянка справилась с украинской спортсменкой Марией Боруцей. Все пятеро судей отдали ей победу: двое — со счётом 30:27, один — 30:26 и один — 30:25.

В полуфинале боксёрского турнира Сандакова встретится с британской спортсменкой Лорен Прайс.

Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышли россияне Муслим Гаджимагомедов и Харитон Агрба в мужской части соревнований и Светлана Солянова и Анастасия Белякова — в женской.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.

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