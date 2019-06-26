Габил Мамедов стал полуфиналистом боксёрского турнира Европейских игр

В Минске проходит шестой день Европейских игр. Сегодня, 26 июня, путёвку в 1/2 финала боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 60 кг Габил Мамедов. Россиянин справился с молдавским боксёром Василием Белоусом. Все пятеро судей отдали ему победу: трое — со счётом 29:28, один — 30:27 и один — 30:26.



В полуфинале боксёрского турнира Мамедов встретится с грузинским спортсменом Отаром Ераносяном.



Ранее в полуфинал в тяжёлом весе вышли россияне Муслим Гаджимагомедов и Харитон Агрба в мужской части соревнований и Светлана Солянова, Дарима Садирова и Анастасия Белякова — в женской.



Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европеада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.