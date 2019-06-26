Экс-чемпион UFC устроил драку с охранниками стриптиз-клуба

Член Зала славы UFC, бывший чемпион организации Би Джей Пенн в ночь с 24 на 25 июня устроил драку с охранниками стриптиз-клуба, сообщает TMZ. Видеозапись инцидента появилась на канале TMZ в YouTube.

По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вёл себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий приём.



В итоге Пенна оттащил один из его друзей, увидев, что кто-то из зевак вызывает полицию. К моменту приезда полиции Пенн уже скрылся с места происшествия. Сам спортсмен не дал никаких комментариев по поводу инцидента.