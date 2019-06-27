Боец UFC оказался в тюрьме из-за ДТП со смертельным исходом, у него нашли кокаин

Боец UFC Дэнни Грин оказался в тюрьме штата Флорида, сообщает BJPenn. По информации источника, спортсмен в августе 2018 года попал в ДТП, в котором погибли два человека — женщины 67 и 76 лет. В результате аварии пострадали ещё четыре человека, один из которых остался инвалидом.



Согласно отчёту полиции, Гин потерял управление над своим «Доджем» и врезался в трактор-трейлер, которым управлял 51-летний мужчина. Сам Грин после аварии пытался выбросить металлический измельчитель для марихуаны. Кроме этого, у Грина был ихъят пластиковый пакет, в котором оказались следы кокаина.



Примечательно, что после этой смертельной аварии Грин ещё трижды принимал участие в боях UFC — в одном он проиграл Майрбеку Тайсумову, а после одержал две победы — над Чарльзом Журденом и Россом Пирсоном.