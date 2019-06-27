Лопес: я не уважаю Ломаченко
Американский боксёр Теофимо Лопес заявил, что стремится уязвить украинца Василия Ломаченко. По словам Лопеса, ему уже удалось вывести Ломаченко из себя.
«Я точно побываю на бое Комми – Бельтран. Надеюсь, мне разрешат выйти на ринг, чтобы провести дуэль взглядов с победителем.
Конечно, я буду присутствовать на бое Ломаченко — Кэмпбелл. Знаю, что Ломаченко взбешён. Злость мешает раскрыться бойцу полноценно.
Но я не уважаю его, все остальные уважают, а я — нет. Я не боюсь Ломаченко, хоть все и говорят, что он лучший.
Я верю, что мы с ним встретимся на ринге. И я уже вывел его из себя, первый раунд остался за мной. Уверен, что смогу победить его», — сказал американский боксёр в интервью журналистке Хелен Йи.
Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа
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