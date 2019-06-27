Лопес: я не уважаю Ломаченко

Американский боксёр Теофимо Лопес заявил, что стремится уязвить украинца Василия Ломаченко. По словам Лопеса, ему уже удалось вывести Ломаченко из себя.

«Я точно побываю на бое Комми – Бельтран. Надеюсь, мне разрешат выйти на ринг, чтобы провести дуэль взглядов с победителем.

Конечно, я буду присутствовать на бое Ломаченко — Кэмпбелл. Знаю, что Ломаченко взбешён. Злость мешает раскрыться бойцу полноценно.

Но я не уважаю его, все остальные уважают, а я — нет. Я не боюсь Ломаченко, хоть все и говорят, что он лучший.

Я верю, что мы с ним встретимся на ринге. И я уже вывел его из себя, первый раунд остался за мной. Уверен, что смогу победить его», — сказал американский боксёр в интервью журналистке Хелен Йи.