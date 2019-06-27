Уоррен: мы открыты к возможности проведения боя Миллера и Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, рассказал, что его клиент может встретиться с Джарреллом Миллером. Американский боксёр должен был 1 июня выйти на ринг с Энтони Джошуа, но из-за проваленного допинг-теста не получил лицензию на бой. В итоге его заменил Энди Руис, который нанёс сенсационное поражение Джошуа. Сам Фьюри в июне сразился в Лас-Вегасе с немцем Томом Шварцем и нокаутировал соперника уже во втором раунде.

«Аудитория, которую собрал Тайсон на ESPN во время боя с Шварцем, была гораздо выше, чем мы мечтали. Теперь наша цель — подготовить всё к бою с Уайлдером. Надеюсь, что мы сможем провести этот бой. В то же время мы открыты к возможности организации поединка Миллера и Фьюри», — цитирует Уоррена talkSPORT.

Дисквалификация Миллера истекает в сентябре 2019 года.