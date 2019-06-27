Харитонов — о бое с А. Емельяненко: мой друг ведёт переговоры с Гаджиевым

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о переговорах по поводу возможного боя с Александром Емельяненко, который может состояться под эгидой Fight Nights Global.
«Я хайповать не собирался. Начал это всё Камил Гаджиев. Я поддержал. Мы созвонились с Камилом, есть определённые договорённости на переговоры. Мой друг общается с Камилом. Сейчас они утрясают все ситуации. Если они договорятся, то поединок состоится», – цитирует Харитонова «Матч ТВ».
Харитонов 24 августа проведёт повторный бой с американцем Мэттом Митрионом. Первый поединок был признан несостоявшимся после того, как Митрион попал россиянину в пах.
Ранее стало известно, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил Емельяненко и Харитонову провести бой. Президент организации сообщил, что бойцы могут получить по 10 млн рублей.
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