Роган: согласен с тем, что поражение Джона Джонса нужно отменить

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал идею Дэны Уайта отменить единственное поражение чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены этого поражения.



«Я согласен с идеей Дэны Уайта на все сто процентов. Правило с ударами локтем — одно из самых идиотских в боевых видах спорта. Думаю, что этот бой должен быть объявлен несостоявшимся. В конце концов, Джонс полностью доминировал в том бою», — написал Джо Роган в своём «твиттере».



Единственное в карьере фиаско Джонс потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter. Тогда он проводил бой с Мэттом Хэмиллом. Джон тотально доминировал в том поединке, однако в ходе добивания использовал запрещённый удар. В результате рефери дисквалифицировал Джонса, а победа досталась Хэмиллу. Уайт же надеется, что результат той встречи будет изменён на «несостоявшийся».