Дос Сантос хочет стать чемпионом UFC и встретиться с обладателем титула в боксе

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос отметил, что он хочет заполучить обратно чемпионский титул в UFC и бросить вызов чемпиону мира по боксу.



«Когда в 2012 году я был чемпионом, я бросил вызов Владимиру Кличко. Он был чемпионом и я говорил, что смогу побить его в поединке по правилам бокса. Но, конечно, я не настолько хороший промоутер, как Конор Макгрегор, получивший бой с Флойдом Мейвезером.



Кличко согласился на бой со мной, говорил, что готов встретиться в любое время. Но я проиграл поединок Кейну Веласкесу, упустил свой чемпионский пояс и продвижение поединка с Владимиром Кличко потеряло всякий смысл. Теперь моя главная цель — вернуть себе чемпионский пояс и начать продвигать бой с чемпионом мира по боксу», — приводит слова Джуниора дос Сантоса MMAFighting.