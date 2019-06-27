Бархатов: Хамхоев — универсальный боец, особых слабостей у него нет

Боец клуба Ferrum Никита Бархатов (2–0) рассказал о предстоящем выступлении на турнире M-1 Challenge 103 в Ингушетии. Его соперником станет местный боец Муса Хамхоев (4–3). Бархатов заявил, что на него не оказывает психологического влияния тот факт, что его предстоящий бой пройдёт в Республике Ингушетия на традиционном турнире «Битва в горах» M-1 Challenge 103, а его соперником станет местный боец.



«Хамхоев — хороший боец, опытный и с неплохим рекордом. Давно выступает в М-1. У него больше профессиональных боёв, чем у меня, поэтому встреча с таким оппонентом будет полезной. Сложности делают нас только сильнее. Его уязвимые стороны? Он универсальный боец, поэтому особых слабостей у него нет. Но буду стараться навязать ему свой стиль игры и показать свои сильные стороны.



Говорят, горячая кавказская публика эмоционально болеет за своих. И в этом нет ничего страшного. Я думаю, что, если покажу хороший бой и порадую их красивой победой, меня нормально воспримут в Ингушетии. А то, что он пройдёт на открытом воздухе, даже интересно, так как раньше я никогда не дрался в таких условиях. Я всегда стараюсь закончить бой досрочно. Но при этом я готовлюсь провести в рейдже весь бой, а не только первый раунд, поэтому стараюсь работать над выносливостью, чтобы быть готовым драться все 15 минут», — сказал Бархатов.