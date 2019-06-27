Гуннар Нельсон и Тьяго Алвес проведут поединок на турнире в Копенгагене

28 сентября в Копенгагене (Дания) состоится турнир по смешанным единоборствам под эгидой UFC. Руководство лиги анонсировало, что в основном карде шоу пройдёт бой полусредневесов — Гуннар Нельсон встретится с Тьяго Алвесом, сообщает MMA Fighting.

Нельсон предыдущий поединок провёл в марте 2019 года, проиграв на турнире раздельным решением судей Леону Эдвардсу. После этого он выпал из топ-15 рейтинга. Что касается Алвеса, то он последний раз появлялся в октагоне в мае, на турнире в Рио-де-Жанейро. Тогда бразилец единогласным решением судей уступил Лауреано Старополи.

Поединок Нельсона с Алвесом на турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене пока единственный, анонсированный на шоу в датской столице.