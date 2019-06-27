В WBC придумали новый титул для Альвареса и сделали Чарло новым чемпионом

Руководство WBC приняло необычное решение относительно титулов в среднем весе. Временный чемпион этой организации в среднем весе Джермалл Чарло, пребывавший в этом звании более года, получил статус полноценного чемпиона, сообщает Boxingnews24.

Таким образом, Сауль Альварес, владевший званием полноценного чемпиона, лишился этой регалии. Вместо неё мексиканца решили поощрить новообразованным статусом — «франчайз-чемпион» по версии WBC. Всемирный боксёрский совет постановил, что такой чемпион может быть назначен в каждой весовой категории. Такого уровня могут достичь лишь топ-боксёры, которые продолжают удерживать этот статус и остаются звёздами первой величины.

Обладатель такого звания обязан проводить защиты. Что касается полноценных чемпионов, то таковые смогут претендовать на «франчайз-пояс» лишь тогда, когда достигнут соответствующего уровня. При этом конкретики в этом вопросе нет.