Крылов следующий поединок в UFC проведёт с Гловером Тейшейрой

Боец UFC Никита Крылов узнал имя следующего соперника. Им станет экс-претендент на титул в полутяжёлом весе, возрастной бразилец Гловер Тейшейра, сообщает MMA Fighting. Бойцы встретятся на турнире UFC Fight Night 158, который пройдёт 14 сентября в Ванкувере.

Крылов — четырнадцатый номер рейтинга UFC. Предыдущий бой он провёл на турнире UFC 236 в Атланте. Тогда он справился с опытным Овинсом Сен-Прё, одержав досрочную победу. Тот успех стал первым после возвращения Крылова в промоушен.

Что касается Тейшейры, то бывший претендент на титул выиграл две последние встречи. В предыдущем бою он удушающим приёмом победил Иона Куцелабу. Благодаря этому успеху 39-летний спортсмен поднялся на десятое место в рейтинге.