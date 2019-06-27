Крылов следующий поединок в UFC проведёт с Гловером Тейшейрой
Боец UFC Никита Крылов узнал имя следующего соперника. Им станет экс-претендент на титул в полутяжёлом весе, возрастной бразилец Гловер Тейшейра, сообщает MMA Fighting. Бойцы встретятся на турнире UFC Fight Night 158, который пройдёт 14 сентября в Ванкувере.
Крылов — четырнадцатый номер рейтинга UFC. Предыдущий бой он провёл на турнире UFC 236 в Атланте. Тогда он справился с опытным Овинсом Сен-Прё, одержав досрочную победу. Тот успех стал первым после возвращения Крылова в промоушен.
Что касается Тейшейры, то бывший претендент на титул выиграл две последние встречи. В предыдущем бою он удушающим приёмом победил Иона Куцелабу. Благодаря этому успеху 39-летний спортсмен поднялся на десятое место в рейтинге.
- 27 июня 2019
-
23:19
-
22:33
-
22:09
-
20:51
-
20:49
-
20:05
-
18:24
-
17:59
-
16:14
-
15:12
-
14:59
-
13:30
-
12:35
-
11:16
-
10:28
-
09:23
-
00:57
- 26 июня 2019
-
23:28
-
21:39
-
20:46
-
20:44
-
20:00
-
19:37
-
18:49
-
17:24
-
16:48
-
15:31
-
14:32
-
13:55
-
13:36
-
13:12
-
12:43
-
11:19
-
10:49
-
10:40
Партнерский контент