Кормье: мне нужно изменить мотивацию перед боем с Миочичем
Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поделился ожиданиями от поединка со Стипе Миочичем, который состоится 17 августа. По словам Кормье, ему нужно изменить мотивацию, чтобы победить соперника. Ранее Кормье и Миочич уже встречались, тогда Даниэль нокаутировал оппонента в первом раунде.
«Нужно изменить свою мотивацию. Раньше я думал, что должен победить, чтобы стать чемпионом в двух весовых категориях. Теперь мне нужно защитить титул и победить одного из сильнейших тяжеловесов всех времён уже во второй раз. Это нелегко.
Конечно, победа всегда является главной мотивацией. Нужно выполнить свою работу, но если есть возможность как-то улучшить подготовку, то нужно это сделать», — цитирует Кормье MMA News.
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