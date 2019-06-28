В Самаре застрелили гендиректора бойцовского клуба «Ахмат»

Вчера, 27 июня, в Самаре был убит генеральный директор бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун, сообщает «Комсомольская правда».
Трагедия произошла около 20:00 по местному времени рядом с новостройкой на улице Калмыцкой в Центральном районе города. 36-летний Тягун был расстрелян неизвестными. По данным источника, Илье в спину выпустили четыре пули.
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Пока правоохранители затрудняются назвать подозреваемых и их мотивы.
Бойцовский клуб «Ахмат» в Самаре открылся 15 июня 2019 года. У погибшего было четверо детей.
По данным СМИ, в убийстве подозревается 34-летний Азиз Хидиров, хоккеист-любитель. Он ранее был судим за вымогательство, хулигантство и причинение тяжкого вреда здоровью. Тягун также имеет криминальное прошлое, в 2013 году его обвинили в вымогательстве.
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