Президент UFC признал, что ему предлагали провести бой Круза и Бибера

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что с ним связывались по поводу возможного боя по правилам ММА между канадским певцом Джастином Бибером и голливудской звездой Томом Крузом. Напомним, Бибер бросил вызов Крузу и предложил Уайту организовать этот бой. Впрочем, после этого канадский певец признался, что обращение было шуточным.
«Со мной действительно связывались люди, это правда, как бы безумно ни звучало. Я бы не хотел называть никаких имён, но в воскресенье мне позвонили двое больших парней. Они сказали мне, что этот бой действительно может состояться. Я сказал, что это невозможно, но если вдруг окажется правдой, чтобы они на меня рассчитывали», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Ранее Уайт заявил, что этот бой стал бы самым прибыльным в истории ММА.
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