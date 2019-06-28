Президент UFC признал, что ему предлагали провести бой Круза и Бибера

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что с ним связывались по поводу возможного боя по правилам ММА между канадским певцом Джастином Бибером и голливудской звездой Томом Крузом. Напомним, Бибер бросил вызов Крузу и предложил Уайту организовать этот бой. Впрочем, после этого канадский певец признался, что обращение было шуточным.

«Со мной действительно связывались люди, это правда, как бы безумно ни звучало. Я бы не хотел называть никаких имён, но в воскресенье мне позвонили двое больших парней. Они сказали мне, что этот бой действительно может состояться. Я сказал, что это невозможно, но если вдруг окажется правдой, чтобы они на меня рассчитывали», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Ранее Уайт заявил, что этот бой стал бы самым прибыльным в истории ММА.