Моралес прогнозирует досрочную победу Пакьяо над Турманом
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эрик Моралес поделился ожиданиями от поединка чемпиона WBA Super Кита Турмана и чемпиона WBA Regular Мэнни Пакьяо. По словам Моралеса, он отдаёт предпочтение филиппинскому боксёру.
«Пакьяо отличный боец, как и Турман. Но у Кита не хватает опыта. Я думаю, что Мэнни победит достаточно легко. Мой прогноз — досрочная победа в 10-м раунде», — цитирует Моралеса ESNews.
Напомним, бой Пакьяо и Турмана состоится 20 июля в Лас-Вегасе. В США более 150 кинотеатров будут транслировать этот поединок в прямом эфире.
Ранее Турман не исключил, что завершит карьеру в случае поражения от Пакьяо. В то же время американский боец пообещал отправить филиппинца на пенсию.
Турман: постараюсь отправить Пакьяо в нокаут в первом или втором раунде
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