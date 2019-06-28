Моралес прогнозирует досрочную победу Пакьяо над Турманом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эрик Моралес поделился ожиданиями от поединка чемпиона WBA Super Кита Турмана и чемпиона WBA Regular Мэнни Пакьяо. По словам Моралеса, он отдаёт предпочтение филиппинскому боксёру.

«Пакьяо отличный боец, как и Турман. Но у Кита не хватает опыта. Я думаю, что Мэнни победит достаточно легко. Мой прогноз — досрочная победа в 10-м раунде», — цитирует Моралеса ESNews.

Напомним, бой Пакьяо и Турмана состоится 20 июля в Лас-Вегасе. В США более 150 кинотеатров будут транслировать этот поединок в прямом эфире.

Ранее Турман не исключил, что завершит карьеру в случае поражения от Пакьяо. В то же время американский боец пообещал отправить филиппинца на пенсию.